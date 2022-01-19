Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku! Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı
Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Bordo mavililerde mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'da ağrıları bulunan Marek Hamsik, Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2022- 18:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022- 18:52
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek puanını 53'e çıkarmak istiyor.
Mücadele öncesinde bordo-mavililerde flaş bir gelişme yaşandı.
Fırtına'da ağrıları bulunan Marek Hamsik, Giresunspor maçı kadrosuna alınmadı.