Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Bordo mavililerde yardımcı teknik direktör Orhan Ak, açıklamalarda bulundu.

İŞTE AK'IN SÖZLERİ:

"Ligin en yoğun dönemini yaşıyoruz. Hava şartları da eklendiği zaman gerçekten kolay olmuyor. Büyük takımdaysanız ve hedefleriniz varsa, zihinsel ve fiziksel olarak hep hazır olmak zorundasınız."

"Bu maç, Sivasspor maçından sonra daha da önem kazandı ve bu yüzden maçı kazanmak istiyoruz. Giresunspor, cesur ve başarılı bir takım. Onlara saygımız sonsuz."