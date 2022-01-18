TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’nın en iyi dönemi

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın başında 21. haftalar itibarıyla tüm kariyerindeki istatistiklerini geride bıraktı. Deneyimli teknik adam, Karadeniz devinin başında bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 1 kez kaybetti. Attığı 38 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. 50 puan toplayarak zirvede yer aldı. 2.38'lık puan ortalaması ise ulaştığı en yüksek ortalama oldu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 06:40