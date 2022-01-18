Abdülkadir Ömür, kötü başladığı sezonda rekora koşuyor. 4. haftadaki G.Saray derbisinde taraftarın tepki göstermesi nedeniyle sahaya gözyaşları ile terk eden 22 yaşındaki oyuncu, ardından şova başladı. Fotomaç'ın haberine göre; bu sezonki 4. golünü Sivasspor'a atan bordo-mavili yıldız, 5 sezon içerisinde en skorer ikinci dönemini yaşıyor. 2017-18'de 29 maçta 3 kez sahne alan genç futbolcu, 2018-19'da ise 29 karşılaşmada 5 golle en skorer dönemini yaşadı. Bir gol daha atarsa 2018-19'u yakalayacak. Fırtına, Ömür'ün gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.