Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür rekora koşuyor

Şu ana kadar 4 gole ulaşan 22 yaşındaki süper yıldız bir kez daha fileleri sarsarsa 2018-19 sezonunu yakalayacak. ‘Turkish Messi’ formunu her geçen gün artırıyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 06:40