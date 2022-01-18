Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas ile bir toplantı gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, son olarak ligin 9. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında ağları sarsan Yunan yıldızı motive etti. İşte o sözler... (TS spor haberi)

Son olarak olarak 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde 2 gol birden atan ancak o tarihten sonra yaşadığı sakatlıkla beraber formunda gözle görülür bir düşüş olan Bakasetas için teknik direktör Abdullah Avcı harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; 28 yaşındaki maestro ile görüşen başarılı çalıştırıcı, "Hepimiz kaliteni biliyoruz. Bu süreçte saha çok ihtiyacımız var. Skorer kimliğine geri dönmeni istiyoruz. Sana güvenimiz tam. Tüm takım sana inanıyor. Artık yeniden gollerine başlamalısın. Giresun maçı senin için iyi bir fırsat olabilir" dedi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 maçta forma giyen Yunan futbolcu, 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Sakatlığının ardından durgunlaşan yıldız isim 96 gün boyunca gol bulamadı.