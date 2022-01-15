Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Ahmet Çalık kardeşimizin ailesine sabır, Konyaspor camiasına başsağlığı diliyorum."

"Visca, 11 sene önce Türkiye'ye getirdiğim bir futbolcuydu. O da bizimle birlikte şampiyonluk hikayesinde olmak istedi."

"Yusuf Erdoğan'ı sene başında da istemiştim ama transferi gerçekleşmemişti."

"Puchacz çok enerjik bir yapıya sahip. Bugün kadroda yer alıyor."

"Biz, şampiyonluğa oynuyoruz. Rakibimize yönelik çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir maç olmasını ve bizim kazandığımız bir maç olmasını istiyoruz."