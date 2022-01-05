Trabzonspor'dan giden yanıyor!
Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu. Almanya kariyerinde toplam 37 maça çıkan Norveçli forvet bekleneni veremedi, sezonu tüm kulvarlarda 6 gol, 3 asistle tamamladı. Genoa'ya transfer olan Ekuban da adeta dibe vurdu. Serie A'da 15 karşılaşmada henüz golle tanışamayan Ganalı futbolcu sadece kupa maçında 1 kez ağları havalandırdı.
Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu. Almanya kariyerinde toplam 37 maça çıkan Norveçli forvet bekleneni veremedi, sezonu tüm kulvarlarda 6 gol, 3 asistle tamamladı. Kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'ın yolunu tutan Sörloth, burada da hayal kırıklığı yarattı. 15 La Liga maçında boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu sadece 1 gol atabildi.
EKUBAN DA DİP YAPTI
Genoa'ya transfer olan Ekuban da adeta dibe vurdu. Serie A'da 15 karşılaşmada henüz golle tanışamayan Ganalı futbolcu sadece kupa maçında 1 kez ağları havalandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun adı Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor'la anılıyor.
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