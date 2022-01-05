05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan giden yanıyor!

Trabzonspor’dan giden yanıyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu. Almanya kariyerinde toplam 37 maça çıkan Norveçli forvet bekleneni veremedi, sezonu tüm kulvarlarda 6 gol, 3 asistle tamamladı. Genoa'ya transfer olan Ekuban da adeta dibe vurdu. Serie A'da 15 karşılaşmada henüz golle tanışamayan Ganalı futbolcu sadece kupa maçında 1 kez ağları havalandırdı.

Fırtına'dan ayrılan futbolcular kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 kez ağları sallayıp 'gol kralı olan' Alexander Sörloth, önce Red Bull Leipzig'e transfer oldu. Almanya kariyerinde toplam 37 maça çıkan Norveçli forvet bekleneni veremedi, sezonu tüm kulvarlarda 6 gol, 3 asistle tamamladı. Kiralık olarak La Liga ekibi Real Sociedad'ın yolunu tutan Sörloth, burada da hayal kırıklığı yarattı. 15 La Liga maçında boy gösteren 26 yaşındaki futbolcu sadece 1 gol atabildi.

EKUBAN DA DİP YAPTI

Genoa'ya transfer olan Ekuban da adeta dibe vurdu. Serie A'da 15 karşılaşmada henüz golle tanışamayan Ganalı futbolcu sadece kupa maçında 1 kez ağları havalandırdı. 27 yaşındaki oyuncunun adı Beşiktaş ve İttifak Holding Konyaspor'la anılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaan Ayhan bombası! Beşiktaş derken... Kaan Ayhan bombası! Beşiktaş derken...
Abdullah Avcı’dan tarihi başarı! Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!
Nwakaeme’den müjdeli haber! Nwakaeme'den müjdeli haber!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör