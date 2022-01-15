Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Ömür, Visca, Cornelius.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR 5 EKSİK!
Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Covid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer alamadı.
SİVASSPOR'DA DA 5 EKSİK VAR!
Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer alamadı.
32. RANDEVU
Trabzonspor ile Sivasspor, bu maçla Süper Lig'de 32. kez karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada Trabzonspor'un 15, Sivas temsilcisinin ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.