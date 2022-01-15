TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı Sivasspor Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı!
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Bordo mavililerde, zorlu mücadelede teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü. Tecrübeli çalıştırıcı 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Tecrübeli teknik adam 89. dakikada sahaya girdiği gerekçesiyle oyundan atıldı. Kırmızı kart gören Avcı, resmen çılgına döndü. Avcı'yı yardımcı antrenörler ve yedek kulübesindeki futbolcular sakinleştirdi.