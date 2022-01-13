Trabzonspor transferde durmak bilmiyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan ve zirvede rakipleriyle arasını iyice açan bordo-mavililer eksik bölgelerini tamamlamaya devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren Fırtına, yerli rotasyonunu Yusuf Erdoğan ile güçlendirdi. Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

TRABZON'A GELİYOR!

Transferde anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan'ın 14 Ocak Cuma günü Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 20 maçta forma giyen kanat oyuncusu 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kouassi, Edin Visca ve Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da renklerine bağlayacak olan Fırtına, ara transfer döneminde 4. imzasını attıracak.