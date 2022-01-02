02 Ocak 2022, Pazar

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TRABZONSPOR HABERLERİ - Cornelius'tan şampiyonluk sözleri: Şimdi tam zamanı

Cornelius’tan şampiyonluk sözleri: Şimdi tam zamanı
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Giriş Tarihi: 02.01.2022

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da Cornelius ülkesinde samimi açıklamalarda bulundu. Danimarkalı forvet, "Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum." dedi.

Sezonun ilk yarısında 9 gol kaydederek takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius, Danimarka basınına konuştu. TV2Sport'a açıklama yapan 28 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Taraftarların ilgisinden memnunum. Sokaklarda tanınmaya alışkınım ama bu durum Trabzon'da tamamen farklı. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye'de iyi futbol ve her yerde büyük statlar var. Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum. (Fotomaç)
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