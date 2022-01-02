02 Ocak 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN
TRABZONSPOR HABERLERİ - Cornelius'tan şampiyonluk sözleri: Şimdi tam zamanı
Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da Cornelius ülkesinde samimi açıklamalarda bulundu. Danimarkalı forvet, "Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum." dedi.
Sezonun ilk yarısında 9 gol kaydederek takıma şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Andreas Cornelius, Danimarka basınına konuştu. TV2Sport'a açıklama yapan 28 yaşındaki oyuncu şunları söyledi: "Taraftarların ilgisinden memnunum. Sokaklarda tanınmaya alışkınım ama bu durum Trabzon'da tamamen farklı. Futbol kültürü çok yoğun. Taraftarlar fanatik. Türkiye'de iyi futbol ve her yerde büyük statlar var. Burada oynamaktan dolayı keyifliyim. Türkiye'de hayattan keyif almam sahadaki iyi performansıma da yansıyor. Ligde iyi durumdayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Kulüp uzun yıllardır bunu başaramıyor. Şimdi tam zamanı. İyi bir takımız. Ben de gollerimle yardımcı oluyorum. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı