05 Ocak 2022, Çarşamba
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Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başakşehir'den Edin Visca açıklaması!
Süper Lig'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Trabzonspor forması giymeye çok yakın. Bordo mavililerin Başkanı Ahmet Ağao��lu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bugün saat 14.30'da Edin Visca transferine resmiyet kazandırmak için bir araya gelecek. İstanbul ekibi Başakşehir'den de konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul temsilcisinin yaptığı duyuruda, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00'da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır" denildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Trabzonspor bir süredir transfer çalışmalarını sürdürdüğü Edin Visca'da mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir ile bütün pürüzleri giderdi. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, iki kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve Ahmet Ağağolu'nun 16.00'da basının karşısına geçecekleri duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 16.00'da stadımızda basın açıklaması yapacaklardır. Basın mensuplarının Covid-19 önlemlerine dikkat etmeleri rica olunur.
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