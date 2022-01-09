TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius'tan müthiş istatistik! Alexander Sörloth'u geçti
Trabzonspor'un Danimarkalı futbolcusu Andreas Cornelius formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin skor yükünü çeken 28 yaşındaki oyuncu müthiş bir istatistiğe imza attı. Cornelius, kaleyi bulan son 7 şutunda 7 kez fileleri sarsmayı başardı. Golcü oyuncu bu istatistikle Alexander Sörloth'u da geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta ilk isabetli şutta golü bulan Trabzonspor, Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçerken Cornelius'un şut-gol istatistiği dikkat çekti.
Hürriyet'in derlediği habere göre; Bordo mavililerin son 4 golünde imzası bulunan Cornelius, neredeyse kaleyi her bulduğunda skor tabelasını değiştirdi.
ALEXANDER SÖRLOTH'U GEÇTİ
28 yaşındaki golcü, kaleyi bulan son 7 şutta 7 kez ağları havalandırarak inanılmaz bir başarıya imza atarken bordo mavililerin eski golcüsü Sörloth'u da bir istatistikte geride bıraktı.
17 İSABETLİ ŞUTTA 10 GOL
Bordo mavilileri Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçiren Cornelius, Süper Lig'de 10. golünü kaydederken toplamda 17. isabetli şutunda 10. golünü attı.
Trabzonspor'un Norveçli eski golcüsü Alexander Sörloth da Türkiye'de oynadığı dönemde 18 isabetli şutta 10 gol kaydetmişti. 17 isabetli şutta 10 gole ulaşan Cornelius, bu alanda Sörloth'u geride bıraktı.
"KRAL TESADÜFLERİ SEVER"
Danimarkalı futbolcu Trabzonspor'un ve Süper Lig'in 2022'deki ilk golünü kaydederken gol, saat 20:22'de geldi. Trabzonspor ise golle ilgili bir paylaşım yaparak "Kral tesadüfleri sever" notunu düştü.
CORNELIUS'UN GOL ATTIĞI MAÇLAR:
Galatasaray
Konyaspor
Alanyaspor
Beşiktaş
Gaziantep FK
Antalyaspor
Hatayspor
Altay (2)
Yeni Malatyaspor
CORNELIUS: 'İYİ BİR İSTATİSTİK'
Maç sonu açıklamalarda bulunan Cornelius, "20.22'de attığım gol, iyi bir istatistik aslında. Şaka bir yana, iyi bir performans göstermeye çalışıyorum. Takım olarak da iyi performans gösterdik. Rakibe pozisyon vermedik" dedi.
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