ROMANYA'DAN CLUJ ZİRVEDE

Karadeniz ekibi bu performansıyla sadece Romanya temsilcisi Cluj'un gerisinde kaldı. Cluj, aradaki puan ortalaması farkında +0.96 değeriyle ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise en negatif takımlar arasında kaldı. Kanarya, puan ortalamasında -0.20 farkla 391, Aslan ise -0.28 ile 481'inci oldu. Beşiktaş da -0.35 ile 467. basamakta kaldı