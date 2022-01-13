Süper Lig'de takipçilerine çift haneli fark atan lider Trabzonspor, istatistiklerde de açık ara önde. InStat verilerinin topa sahip olma, kaleye atılan şutların sayısı ve mesafesini içeren istatistiksel bir modele göre belirlediği beklenen ve elde edilen puan karşılaştırmasında bordo-mavililer, Avrupa'nın en verimli takımları arasına adını yazdırdı.
Trabzonspor Avrupa'ya damga vurdu! İşte o istatistik...
Ligi bu sezon domine eden Trabzonspor, beklenen-ulaşılan puan ortalamasında Avrupa'nın en pozitif fark (+0,92) oluşturan ikinci takımı olurken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ekside kaldı. Bordo-mavili ekip, müthiş performansıyla Avrupa'ya da damgasını vurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2022- 06:40
CİES'in (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) ortaya koyduğu listede Trabzonspor, bu sezon 49 puan toplayarak maç başı 2.45 puan ortalaması yakalarken, beklenilen puan ortalaması ise 1.53'dü. Sabah'ta yer alan habere göre, Fırtına, +0.92 puan farkıyla Avrupa'nın 32 liginden 512 takım içerisinde en pozitif fark yaratan ikinci ekip olmayı başardı.
ROMANYA'DAN CLUJ ZİRVEDE
Karadeniz ekibi bu performansıyla sadece Romanya temsilcisi Cluj'un gerisinde kaldı. Cluj, aradaki puan ortalaması farkında +0.96 değeriyle ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise en negatif takımlar arasında kaldı. Kanarya, puan ortalamasında -0.20 farkla 391, Aslan ise -0.28 ile 481'inci oldu. Beşiktaş da -0.35 ile 467. basamakta kaldı