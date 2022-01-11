TRABZONSPOR HABERLERİ: Hiçbir şey tesadüf değil! İşte Trabzonspor'un sırrı

Trabzonspor, Süper Lig’deki alışkanlıkları değiştirdi. Dengeleri alt üst ett. Geçen sezonun devre arasında Bakasetas ve Berat alındı. Bu yaz ise transferleri erken bitirip kampa tam kadro ile başlandı. Açık ara lider olmasına rağmen 3 oyuncusunu 12 Ocak öncesi açıkladı. Rakipleri ise hoca ve saha dışı olaylarla çok gerilerde kaldı.

Trabzonspor Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un 10 puan önünde lider. Ezeli rakiplerine ise tarihi puan farkları attı. Fırtına, 'Hiçbir başarı tesadüf değildir' sözünü akıllar getirdi.

Takvim'in haberine göre, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bambaşka bir felsefeye büründü. Bu sezonun kadrosunun temelleri geçen sezonun devre arasında atıldı. Bakasetas ve Berat Özdemir kadroya katıldı. Bu yaz ise Cornelius, Hamsik, Peres, Dorukhan, Gervinho gibi yıldızlar alındı.

Fırtına yaz transfer döneminde erken yol aldı. Sezon öncesi kampına transferlerini tamamlamış olarak başladı. Örneğin Beşiktaş Sergen Yalçın ile henüz anlaşmamışken Trabzonspor yenilenmiş kadrosuyla sezona hazırlanıyordu. Trabzonspor, 12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonu öncesi Visca, Puhacz ve Kouassi'yi açıkladı. Ezeli rakipleri, transferde geç kaldı. Hoca sorunları ile zaman harcadı... Saha dışına çok enerji harcadı. Trabzonspor ise, yönetim ve teknik direktörün uyumlu çalışmasıyla zirvede yer aldı.

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