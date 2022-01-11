11 Ocak 2022, Salı

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca Sivasspor maçında ilk 11'de!

Visca o maçta ilk 11’de!
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Giriş Tarihi: 11.01.2022

Spor Toto Süper Lig'de 20 hafta itibarıyla en yakın rakibine 10 puan fark atan Trabzonspor, devre arasında Başakşehir'den Edin Visca'yı renklerine bağlamıştı. Boşnak yıldızın bordo-mavililerde Sivasspor maçıyla birlikte ilk 11'de yer alması bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gervinho'nun Ç.Rize maçında sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından hemen kanat oyuncusu arayışlarına başlamıştı. Evrard Kouassi'yi renklerine bağlayan bordo-amvililer bu futbolcuyu Fildişi Sahilleri formasıyla Afrika Kupası oynamaya gönderdikten sonra asıl hamlesini gerçekleştirdi. Fırtına, Başakşehir ile 10 yıldır Süper Lig'i kasıp kavuran Edin Visca'yı renklerine bağladı. Trabzonspor'a transferi futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Bir kanatta Anthony Nwakaeme diğer kanatta Edin Visca'yı izlemek isteyenler fazla beklemeyecek. Fotomaç'ın haberine göre; Bu hafta Sivasspor'a karşı iki futbolcu da ilk 11'de.

BİR YILDIZ KENARA

Edin Visca'yı hemen 11'e monte etmeyi planlayan Abdullah Avcı, Anastasios Bakasetas veya Abdülkadir Ömür'den birini kenara çekecek. İlk etapta Yunan orta saha oyuncusunu yanında oturtmayı planlıyor.

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