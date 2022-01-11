11 Ocak 2022, Salı
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Süper Lig'in en iyisi!
Spor Toto Süper Lig'de 20 hafta geride kalırken, Trabzonspor attığı 37 golle zirvede yer aldı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Süper Lig'in en skorer ekibi. 37 golle bu kategoride de lider durumdalar. Onları en yakından 32'şer defa rakip ağları sarsan Konyaspor ve Beşiktaş takip ediyor. Yedikleri 14 golle de ligin en iyisi.
8 İSİMDEN KATKI
Bordo-mavili ekipte ilk 20 haftada 8 futbolcu gol atma başarısı gösterdi. Cornelius 10, Bakesatas 7, Nwakaeme 6, Djaniny 5, Abdülkadir Ömür 3, Hamsik 2, Gervinho 2, Yusuf da 1 gol attı. 1 gol de kendi kalesine.
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