TRABZONSPOR HABERLERİ: Andreas Cornelius fırtınası!
Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla kendini buldu. İngiltere, Fransa ve İtalya'da yeteri kadar süre alamayan Danimarkalı forvet, Fırtına'da 21 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor sezon başında uzun süre peşinden koştuğu Andreas Cornelius'u renklerine bağlamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibi, Danimarkalı futbolcudan kısa sürede büyük verim almayı başardı. Kopenhag'da parladıktan sonra İngiltere'de Cardiff City'de aradığını bulamayan tecrübeli oyuncu ülkesine dönmüştü. İtalya'da Atalanta, Fransa'da Bordeaux kariyeri pek parlak olmayan Cornelius, Parma'da da dikiş tutturamadı. Trabzonspor'a transferiyle birlikte adeta küllerinden doğdu. Lig ve Avrupa'da 21 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 11 defa fileleri sarsmayı başardı. 2 de asist yaptı.
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