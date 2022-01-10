10 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Tymoteusz Puchacz'ın forma numarası belli oldu!

Puchacz formayı giydi! İşte o kareler...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Trabzonspor, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncunun forma numarası da belli oldu. Puchacz, bordo mavililerde 72 numaralı formayı giyecek. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna kattı.

22 yaşındaki oyuncuyu resmen açıklayan Fırtına'da, Puchacz'ın forma numarası da belli oldu.

Puchacz, bordo mavililerde 72 numaralı formayı giyecek.

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