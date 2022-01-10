10 Ocak 2022, Pazartesi
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Trabzonspor'un yeni transferi Tymoteusz Puchacz'ın forma numarası belli oldu!
Trabzonspor, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna kattı. 22 yaşındaki oyuncunun forma numarası da belli oldu. Puchacz, bordo mavililerde 72 numaralı formayı giyecek. İşte o görüntüler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna kattı.
22 yaşındaki oyuncuyu resmen açıklayan Fırtına'da, Puchacz'ın forma numarası da belli oldu.
Puchacz, bordo mavililerde 72 numaralı formayı giyecek.
İŞTE TRABZONSPOR'UN PAYLAŞIMI:
𝐓ymoteusz Puchacz 👦🏼— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 10, 2022
𝐘eni yuvası 🏡
𝐌edical Park'ta 🏟
𝐎ynamaya hazır 🦿#Tymo 7⃣2⃣ pic.twitter.com/NijFW8VqIt
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