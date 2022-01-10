Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı resmen duyurdu! İşte ödenen kiralama bedeli

Son dakika transfer haberine göre Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer Polonyalı sol bek için kulübüne 200 bin euro ödeyecek. Ayrıca Trabzonspor futbolcuya sezonun 2. yarısı için 400 bin euro ödeyecek.

Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.



Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığı bildirildi.



Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:



"Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."







TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA;

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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