10 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı resmen duyurdu! İşte ödenen kiralama bedeli

Fırtına’dan KAP açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Son dakika transfer haberine göre Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer Polonyalı sol bek için kulübüne 200 bin euro ödeyecek. Ayrıca Trabzonspor futbolcuya sezonun 2. yarısı için 400 bin euro ödeyecek.

Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Tymoteusz Puchacz'ın kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığı bildirildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."



TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMADA;
Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000.-EUR bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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