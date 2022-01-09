09 Ocak 2022, Pazar

TRABZONSPOR

Yeni transfer Puchacz Trabzon'a geldi!

Puchacz Trabzon’a geldi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Trabzonspor'un yeni transferi Tymoteusz Puchacz kente geldi. Bordo-mavililerin, Union Berlin'den anlaşmaya vardığı Polonyalı sol bekin sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Trabzonspor'un Union Berlin'den anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz kente geldi.

Saat 20.00'de havalimanına inen sol bek oyuncusu ardından konaklayacağı otele hareket etti.

Puchacz'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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