09 Ocak 2022, Pazar

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan ayrılan Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'a imzayı attı!

Fırtına’da ayrılık! Yeni takımına imzayı attı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 Giriş Tarihi: 09.01.2022

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Yusuf Sarı, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu. 23 yaşındaki futbolcu, kendisini Rizespor'a bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Tahir Kıran, yönetim kurulu üyeleri ve Yusuf Sarı katıldı.

Kıran, burada yaptığı açıklamada, Yusuf Sarı'nın önemli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Transferde yardımlarını esirgemeyen Trabzonspor camiasına, başkanına teşekkür ediyorum. İkinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek, elinden gelenin en iyisini yapacak. Bonservisi ile bize geliyor. Sezon sonunda sözünü aldık. Sezon sonunda oturup tekrar görüşmemizi yapacağız. Detaylar sezon sonunda netlik kazanacak." dedi.

Kıran, futbolcunun iki akraba şehrin birinden diğerine geldiğini vurgulayarak, yabancılık çekmeyeceğini sözlerine ekledi.

Yusuf Sarı, Tahir Kıran'a teşekkür ederek, "Rizespor camiası için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mutluyum. Büyük bir camiadan büyük bir camiaya geldim. Çok konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Cornelius’tan müthiş istatistik! Sörloth’u geçti Cornelius'tan müthiş istatistik! Sörloth'u geçti
Puchacz Trabzon’a geliyor! İşte öne çıkan o özelliği Puchacz Trabzon'a geliyor! İşte öne çıkan o özelliği
Trabzonspor’da 2 ayrılık birden! Trabzonspor'da 2 ayrılık birden!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör