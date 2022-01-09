09 Ocak 2022, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme masada! Önerilen yıllık ücret...

Fırtına’da Nwakaeme masada! Önerilen ücret...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 09.01.2022

Trabzonspor'un süper yeteneği Nwakaeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcuya 750 bin euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin euro'luk 3 yıllık önerilen sözleşmeye vereceği cevap bekleniyor. (TS spor haberleri)

Süper Lig'in izlemesi en keyifli ve yetenekli oyuncuları arasında yer alan Anthony Nwakaeme'nin kontratı sezon sonu bitiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre bordo-mavililer, Nijeryalı yıldız ile devre bitmeden önce transfer görüşmelerini başlatmıştı. Ancak oyuncu sakatlanıp ülkesine gidince temaslar sekteye uğramıştı. Yeni Malatyaspor maçıyla sahalara müthiş bir dönüş yapan 32 yaşındaki yıldıza yeni kontrat önerildi. 750 bin euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 250 bin euro'luk 3 yıllık önerilen sözleşmeye vereceği cevap bekleniyor.
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