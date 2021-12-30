30 Aralık 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı İsmail Gökçek'i ziyaret etti!

Avcı’dan anlamlı ziyaret!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerin eski futbolcusu ALS – MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i evinde ziyaret etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, eski futbolcu ve ALS – MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'i evinde ziyaret etti.

Avcı ziyaretin anısına eksi futbolcumuz İsmail Gökçek'e Bordo Mavili formamızdan hediye etti.

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