Puchacz Trabzon’a geliyor! İşte öne çıkan o özelliği

Trabzonspor'da uzun süredir görüşmelerin ardından anlaşmaya varılan sol bek Tymoteusz Puchacz bugün Trabzon'a geliyor. Fırtına'nın yeni transferinin öne çıkan özelliklerini scout ekibi şöyle öne çıkardı. "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da sezon başından bu yana sahibini bulamayan tek pozisyon sol bek. Fotomaç'ın derlediği habere göre burada 5 farklı oyuncu forma giydi. Karadeniz devi şampiyonluk için rakiplerine fark atmışken en ufak bir detayı atlamak istemiyor. Bu sebeple teknik direktör Abdullah Avcı sol beke de bir takviye istemişti. Usta hocanın isteği doğrultusunda bir süredir görüşmelerin sürdüğü Tymoteusz Puchacz konusunda Union Berlin'den olumlu yanıt alınmıştı. 22 yaşındaki sol bek bugün şehre geliyor.

SERT BİR OYUNCU



Yeni sol bek Tymoteusz Puchacz için scout ekibinin verdiği raporda. Scout ekibinin defalarca izleyip beğendiği Polonyalı sol beke teknik direktör Abdullah Avcı da onay vermişti. İşte bordo-mavili ekibin scoutlarının Polonyalı sol bek için verdikleri olumlu rapor: "Ofansif yönü güçlü. Topu iyi kullanıyor. İhtiyaç duyulduğunda sağ açık ve sol açık da oynuyor. Defansif özelliklerinin yanında bunları ekstra olarak yapabiliyor ve sertliği seven bir oyuncu"

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