05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme'den müjdeli haber!

Nwakaeme’den müjdeli haber!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Nwakaeme, takımla çalışmalara başladı. Ligde Hatay, Altay ve Başakşehir, kupada da Bolu maçında olmak üzere son 4 resmi maçta forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, sakatlığını geride bırakarak dünkü çift kaleye katıldı.

Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Nwakaeme, takımla çalışmalara başladı. Ligde Hatay, Altay ve Başakşehir, kupada da Bolu maçında olmak üzere son 4 resmi maçta forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu, sakatlığını geride bırakarak dünkü çift kaleye katıldı. 32 yaşındaki sol kanat Yeni Malatyaspor sınavında kadrosunda yer alacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaan Ayhan bombası! Beşiktaş derken... Kaan Ayhan bombası! Beşiktaş derken...
Abdullah Avcı’dan tarihi başarı! Abdullah Avcı'dan tarihi başarı!
Rakamların kralı Trabzonspor Rakamların kralı Trabzonspor
DİĞER HABERLER
B��ZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör