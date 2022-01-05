TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı’dan tarihi başarı!

Bordo-mavili çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük ligi içinde sadece Shakhtar Donetsk'ten Roberto De Zerbi (2.61), Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann (2.47), Dinamo Kiev'den Mircea Lucescu (2.50) ve Manchester City'den Pep Guordiola (2.52) tarafından geçildi. Avrupa'nın 10 büyük ligi içerisinde bu sezon en fazla puan alan teknik adam ise De Zerbi oldu.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ