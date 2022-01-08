TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'dan tarihi puan!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'la geçen Trabzonspor, topladığı 49 puanla 1995-96 sezonundan sonra en fazla puan topladığı sezonu yaşadı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 49'a yükselten lider Trabzonspor, 20. hafta itibariyle tarihinde en yüksek ikinci puanına ulaştı.
Ligde 1995-96 sezonu 82 puan ile ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, söz konusu sezonun 20. haftasında topladığı 51 puan ile en iyi derecesini elde etti.
Karadeniz ekibi, son yıllarda en başarılı olduğu 2010-2011 sezonunda 44 puan topladığı 20. haftadan da 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.
AVCI İLE DURDURULAMIYOR
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezonun 8. haftasında takımın başına getirilmesinin ardından iyi performans gösterdi.
Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 52 lig maçında 33 galibiyet, 15 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak rakiplerine fazla geçit vermedi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 2,19 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.
SAHASINDA 306 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 306 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, böylece sahasındaki son 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.
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