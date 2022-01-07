07 Ocak 2022, Cuma

TRABZONSPOR

SON DAKİKA - Abdulkadir Parmak Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor’da ayrılık! Kendisi açıkladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından sezon sonuna kadar bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Sezonun ikinci yarısını başka bir takımda kiralık olarak geçirecek 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu’dan şampiyonluk sözleri! Son düzlüğe geldiğinizde... Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Son düzlüğe geldiğinizde..."
Avcı’nın aklı Şampiyonlar Ligi’nde! O tarz maçlar... Avcı'nın aklı Şampiyonlar Ligi'nde! "O tarz maçlar..."
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör