SON DAKİKA - Abdulkadir Parmak Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından sezon sonuna kadar bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı. (TS spor haberi)

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, sezon sonuna kadar bordo-mavili kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Sezonun ikinci yarısını başka bir takımda kiralık olarak geçirecek 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Hocam Abdullah Avcı ile almış olduğumuz ortak karar çerçevesinde, sezon sonuna kadar 61 numaralı formamdan ayrılıyorum. Şampiyonluk yarışında kulübüme ve takım arkadaşlarıma gönülden başarılar dilerim. Bu kısa ayrılık sonrasında çok daha güçlü ve kulübüme çok daha faydalı olacak şekilde geri döneceğim." ifadelerine yer verdi.

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