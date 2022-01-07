07 Ocak 2022, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Djaniny'den kötü haber!

Trabzonspor’a Djaniny’den kötü haber!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Trabzonspor'da Djaniny şoku yaşanıyor. Bordo-mavililerde milli takım kampında sakatlanan Djaniny'in sol baldırında yırtık olduğu tahmin edildiği bildirildi. İlk sonuçlara göre Djaniny'in 1 ay ile 45 gün arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. (TS spor haberleri)

Yeşil Burun Adaları ile Milli Takıma giden ve sakatlanıp kadrodan çıkarılan Djaniny'in sol baldırında yırtık olduğu tahmin edildiği bildirildi.

İlk MR bilgileri Trabzonspor Kulübü'ne gönderildi.

İlk sonuçlara göre Djaniny'in 1 ay ile 45 gün arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzon'a gelmesiyle birlikte oyuncuya yeni MR çekilecek.

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