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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Boluspor mesaisini tamamladı!

Fırtına Boluspor mesaisini tamamladı!
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamaladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı.

Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan anteranmanda yarın oynanacak karşılaşma için taktik çalıştı.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.

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