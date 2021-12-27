TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Boluspor mesaisini tamamladı!
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamaladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı.
Bordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan anteranmanda yarın oynanacak karşılaşma için taktik çalıştı.
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda yarın saat 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda oynayacağımız Boluspor maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla tamamlandı— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 27, 2021
Detaylar👉 https://t.co/vF6VvX58fQ pic.twitter.com/mxCsyy647O
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı