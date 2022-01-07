07 Ocak 2022, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı sonrası İsmail Köybaşı: Daha fazla gol atabilirdik

İsmail Köybaşı: Daha fazla gol atabilirdik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İsmail Köybaşı açıklamalarda bulundu. Köybaşı, "Bıraktığımız yerden devam ettik. Bu galibiyet bu yüzden devam niteliğindeydi. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun. " dedi.

İsmail Köybaşı, Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

İsmail Köybaşı yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız yerden devam ettik. Bu galibiyet bu yüzden devam niteliğindeydi. İkinci yarıya galibiyet ve güzel oyunla başlamak istiyorduk. Şükürler olsun. Daha fazla gol atabilirdik ama gol yemeden kazandık, bu önemliydi." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Trabzonspor ailesinin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir aileyiz. Bu aile en iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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