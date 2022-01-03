03 Ocak 2022, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Trabzonspor'da sol bek transferi için transfere hız verildi. Bu doğrultuya göre Gürcü futbolcu Irakli Azarovi için temaslara başlanırken, bordo-mavili takımın efsane futbolcuları Arçil ve Şota da bu transferde devreye girdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Karadeniz temsilcisi devre arasında eksik gördüğü yerleri tamamlamak için yoğun şekilde uğraşıyor.

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda hareket eden yönetim, sol bek mevkii için Tymoteusz Puchacz ile görüşmüştü.

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

Polonyalı oyuncudan "Evet" yanıtı alan Trabzonspor, Union Berlin'in 4 milyon euro'da diretmesi üzerine masadan kalkmıştı. Fırtına'nın gündemine bir kez daha Irakli Azarovi girdi. Gürcü oyuncu için bastırıyorlar.

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

SON TEKLİF YAPILDI
Trabzonspor, İrakli Azarovi için Dinamo Batumi'ye son teklifini yaptı. Bu rakamın 1 milyon euro'nun üzerinde olduğu kaydedildi. 19 yaşındaki oyuncuda en büyük pürüz menajeri. Irakli'nin menajeri oyuncusunu Rus pazarına götürmek istiyor.

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

Karadeniz ekibi devreye Gürcü futbolunun efsaneleri Arçil-Şota Arveladze'yi soktu. Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ikizler, Azarovi ile görüşerek kariyeri için rotasını bordo-mavili kulübe kırmasını önerdiler. Sezon başı da istenmiş, transferi son anda yatmıştı.

Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

KIRMIZI GÖRMEDİ
Irakli Azarovi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen temiz futboyula biliniyor. 19 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinin başlangıcında ancak sakar bir isim değil. İrakli Azarovi henüz kırmızı kartla hiç oyun dışında kalmadı.

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