Trabzonspor’da Azarovi sesleri! Arçil ve Şota devreye girdi...

KIRMIZI GÖRMEDİ

Irakli Azarovi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen temiz futboyula biliniyor. 19 yaşındaki oyuncu henüz kariyerinin başlangıcında ancak sakar bir isim değil. İrakli Azarovi henüz kırmızı kartla hiç oyun dışında kalmadı.

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