TRABZONSPOR HABERLERİ... Anthony Nwakaeme: Edin Visca bizim için çok iyi bir transfer!

Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ilgili olarak, "Bizim için her maç önemli. Alabileceğimiz maksimum puanları almaya çalışacağız" dedi.

Visca'nın transfer edilmesiyle ilgili olarak Nijeryalı, "Visca çok iyi bir oyuncu. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir transfer oldu. Onu tebrik ediyorum. Takıma katıldığında neler verebileceğini bildiğimiz bir oyunu. Trabzonspor'u da böyle bir oyuncuyu transfer ettiği için kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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