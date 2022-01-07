07 Ocak 2022, Cuma

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TRABZONSPOR HABERLERİ... Anthony Nwakaeme: Edin Visca bizim için çok iyi bir transfer!

Nwakaeme’den Visca sözleri!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Nwakaeme, Visca için "Bizim için çok iyi bir transfer" dedi. İşte detaylar...| Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle ilgili olarak, "Bizim için her maç önemli. Alabileceğimiz maksimum puanları almaya çalışacağız" dedi.

Visca'nın transfer edilmesiyle ilgili olarak Nijeryalı, "Visca çok iyi bir oyuncu. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyum. Çok iyi bir transfer oldu. Onu tebrik ediyorum. Takıma katıldığında neler verebileceğini bildiğimiz bir oyunu. Trabzonspor'u da böyle bir oyuncuyu transfer ettiği için kutlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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