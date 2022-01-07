Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Transfer dönemi başlamadan biz transferi bitirdik. Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız." dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Her maç zor. Rakibe bir fırsat verdik ama hep oyunun içindeydiler. Oyun, ilk yarıda zaman zaman çok durdu. Ne zaman oyun planımızı doğru uygulasak, kaleye indik. İkinci yarı bunu daha fazla yaptık. 1-0'a da, 3-0'a da 3 puan veriyorlar.
Rakibi fazla devreye sokmadan kazandık. Geri sayıma gittiğimiz bu dönemde, bu önemliydi. Rakibin statik kalması bizi yordu ama kazanmayı bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum.
Taraftarımız, desteğini artırarak devam etsin. Zaman daralıyor. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak önemliydi. Sivasspor karşısında bir final daha var, oraya odaklanacağız.
Transfer dönemi başlamadan biz transferi bitirdik. Puchacz yarın veya pazar günü burada olacak. Sağ stoperin alternatifi yok. Oraya bir takviye yapacağız."
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