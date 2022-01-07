07 Ocak 2022, Cuma

SÜPER LİG

Trabzonspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına evinde kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 Giriş Tarihi: 07.01.2022

Süper Lig'de ikinci yarı lider Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadele ile start aldı. Bordo-mavililer baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 23. dakikada Corbelius'un kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. (TS spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavililer bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.

Trabzonspor'a Yeni Malatyaspor karşılaşmasında galibiyeti getiren tek golü ise 23. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

NWAKAEME GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da ligde 16. haftada Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. Yıldız futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, golde asisti yapan isim olmayı başardı.


CORNELIUS 10. GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Cornelius, Malatya maçındaki golüyle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.




Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde puanını 49'a yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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