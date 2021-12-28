TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stopere 3 aday! Ingason, Mbemba ve Veljkovic...
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor, devre arasında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Bordo-mavililerde Edgar IE yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatırken, bu bölge için teknik direktör Abdullah Avcı 3 aday belirledi. İşte o futbolcular ve detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da devre arası transferi bir hayli hareketli geçecek... Bordo-Mavililer sol bek, sağ kanat ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor... Yönetimin öncelikli hedefi ise stoper transferi... Edgar Ie'nin sezonu kapatmasından sonra arayışlara başlayan Karadeniz Fırtınası, 3 aday belirledi.
Takvim'in haberine göre; Trabzonspor, PAOK'un İzlandalı stoperi Sverrir Ingi Ingason, Werder Bremen'in Sırp stoperi Milos Veljkovic ve Porto'nun Kongolu yıldızı Mbemba'nın menajerleri ile temas kurdu. 3 oyuncunun sözleşmesi de sezon sonu sona eriyor... Yönetim kısa süre içinde biriyle anlaşacak...
Ayrıca bir de yerli stoper transferi gündemde... Bordo-Mavililer Polonyalı sol bek Puchacz ile tüm konularda anlaştı. Kulübü Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu alt seviyelere çekilirse bu transfer kısa süre içerisinde sonuçlandırılacak. Ancak kulüple aradaki bazı rakamsal farklılıklar devam ediyor. Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli, mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenildi.
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