07 Ocak 2022, Cuma

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi

Fırtına Puchacz’a kavuşuyor! İşte geliş tarihi
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Giriş Tarihi: 07.01.2022

Son dakika Trabzonspor haberleri: 12 Ocak'ta resmen başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı resmen kadrosuna katan Trabzonspor, 3. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer, Union Berlin forması giyen ve her konuda anlaşma sağladığı Polonyalı sol bek Tymoteusz PuchaczTrabzon'a getiriyor. (TS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Trabzonspor, devre arası transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Kouassi ve Visca'nın ardından üçüncü transferine imza attırmaya hazırlanan Trabzonspor, Unıon Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz ile anlaştı.

Prensip anlaşması yapılan 22 yaşındaki sol bek oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için 8 Ocak Cumartesi günü Trabzon'a gelecek.

Edin Visca imzayı attı! Törende güldüren diyalog haberin devamı

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