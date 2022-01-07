TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Son düzlüğe geldiğinizde..."
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Şampiyonluk yarışı, bugün yeniden başlıyor. Olimpiyatlardaki mesela 400 metre yarışında önde gidiyorsunuz, rakiplerinizle mesafeniz 30-40 metre. Son düzlüğe geldiğinizde arkanızda bıraktığınız mesafe değil, önünüzdeki mesafe sizi şampiyonluğa taşır." ifadelerini kullandı. (TS spor haberi)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışına da değinen Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"BUGÜNLERE DAYANIŞMA İÇİNDE GELDİK"
"Eğer bir şeyleri başaracaksak; camiası, yönetimi, kurulları ve taraftarıyla birlikte hareket etmediğimiz takdirde bu başarıyı beklemek hayalperestlik olur. Bugün buralara geldiysek, işlerin ters gittiği dönemde bile dayanışma içinde olarak geldik."
"ŞAMPİYONLUK YARIŞI YENİDEN BAŞLIYOR"
"Şampiyonluk yarışı, bugün yeniden başlıyor. Olimpiyatlardaki mesela 400 metre yarışında önde gidiyorsunuz, rakiplerinizle mesafeniz 30-40 metre. Son düzlüğe geldiğinizde arkanızda bıraktığınız mesafe değil, önünüzdeki mesafe sizi şampiyonluğa taşır."
"RAKİPLERİMİZİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTERİZ"
"Rakiplerimizi yok sayarsak onlara en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Trabzonspor, rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım değildir. Rakiplerimizin her zaman güçlü olmasını isteriz. Güçlü rakip, sizi zorlar ve direncinizi artırır. Rakiplerimizin yapmış olduğu yanlışları yapmamaya, doğrularını da üzerine koyarak yapmaya gayret eden bir yönetim anlayışımız var."
"EĞER ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIRSAK..."
"Eğer şampiyonluğa ulaşırsak o gün hep beraber kutlarız ama bugün, mücadele ve birlikte hareket etme günü. İkinci yarıda liglerimizde mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah, sakatlıktan ve hastalıktan uzak bir yarış nasip etsin."
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