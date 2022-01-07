TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Son düzlüğe geldiğinizde..."

"RAKİPLERİMİZİN GÜÇLÜ OLMASINI İSTERİZ"

"Rakiplerimizi yok sayarsak onlara en büyük saygısızlığı yapmış oluruz. Trabzonspor, rakiplerinin başarısızlığıyla başarı kovalayan bir takım değildir. Rakiplerimizin her zaman güçlü olmasını isteriz. Güçlü rakip, sizi zorlar ve direncinizi artırır. Rakiplerimizin yapmış olduğu yanlışları yapmamaya, doğrularını da üzerine koyarak yapmaya gayret eden bir yönetim anlayışımız var."