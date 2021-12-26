TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynadığı Medipol Başakşehir maçının ardından ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan antrenmanda oyuncular 2 grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanla; Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
2021-22 sezonunun ilk yarısını 46 puanla rekor kırarak kapatan Trabzonspor, 28 Aralık Salı günü Medical Park Stadyumu'nda saat 18.30'da Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı