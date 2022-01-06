06 Ocak 2022, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edin Visca ilk antrenmanına çıktı!

Visca ilk antrenmanına çıktı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2022

Süper Lig'in ikinci yarısı Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı ile start alıyor. Bordo-mavililer son yaptığı çalışmada bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, yeni transfer Visca takımla çalışmada yer aldı.

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Edin Visca ilk antrenmanına çıktı.

Bordo Mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın (07.01.2022 Cuma) saat 20:00'de sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Müsabaka öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direkör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ile hazırlıklar tamamlandı.

Antrenmna yeni transfer Edin Visca'da katıldı.

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