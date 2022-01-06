06 Ocak 2022, Perşembe
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı! Abdullah Avcı...
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi lider kapatan Trabzonspor, devre arası transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavili takım Kouassi ve Edin Visca'yı kadrosuna katarken, stoper bölgesine de Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'la takviye yapmak istiyor. İşte Trabzonspor'un teklifi... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, Kaan Ayhan için şartlarını zorlama kararı aldı. Daha önce yaptığı kiralama teklifi reddedilen Bordo-Mavililer, Sassuolo'ya 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif hazırladı. İtalyanlar ise 8 milyon Euro'da diretiyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Fırtına yüksek bonservis bedelinin bir bölümünü kiralama, diğer bölümünü de sezon sonu ödeyecek şeklinde teklif hazırladı. Kısa süre içerisinde Sassuolo'ya teklif gönderilecek.
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