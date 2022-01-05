05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti!

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü!
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan oyunculardan Trondsen, Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ile Koita ise salonda çalıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 7 Ocak Cuma günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana Afrika Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına davet edilen Djaniny ve Kouassi, sakatlıkları bulunan oyunculardan Trondsen, Serkan Asan katılmadı, Vitor Hugo ile Koita ise salonda çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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