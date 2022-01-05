Trabzonspor Edin Visca'yı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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