05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Edin Visca'yı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Edin Visca’yı resmen açıkladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Trabzonspor, Edin Visca transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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