05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde, Kaan Ayhan listebaşı isim durumunda. Diğer alternatifleri de değerlendiren Fırtına, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Samuel Gigot ile ilgilenmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor ara transfer dönemini en verimli şekilde kullanmak istiyor.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Birçok isimle temaslarını sürdüren Bordo-mavili ekibin listesi hayli kabarık.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Kaan'ı liste başı yapan Fırtına, yeni girişimlerde de bulunuyor.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Bordo-mavililer Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Samuel Gigot ile ilgilenmeye başladı.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Fransız stoper için Tigres ve Lyon kulüpleri de istekli.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Piyasa değeri 11 milyon Euro olan 28 yaşındaki savunmacı için yapılan görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıktı.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

SAMUEL GIGOT KİMDİR?
FK Spartak Moskova takımında defans mevkinde forma giyen Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

187 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanmaktadır.

Trabzonspor’dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...

Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan 28 yaşındaki savunmacı takımına 1 gol 1 de asist katkısı sağladı.

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