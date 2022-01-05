Trabzonspor'dan Samuel Gigot hamlesi! Fransızlar da devrede...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililerde, Kaan Ayhan listebaşı isim durumunda. Diğer alternatifleri de değerlendiren Fırtına, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Samuel Gigot ile ilgilenmeye başladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor ara transfer dönemini en verimli şekilde kullanmak istiyor.
Birçok isimle temaslarını sürdüren Bordo-mavili ekibin listesi hayli kabarık.
Kaan'ı liste başı yapan Fırtına, yeni girişimlerde de bulunuyor.
Bordo-mavililer Spartak Moskova takımında forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Samuel Gigot ile ilgilenmeye başladı.
Piyasa değeri 11 milyon Euro olan 28 yaşındaki savunmacı için yapılan görüşmelerde ciddi rakamsal farklılıklar ortaya çıktı.
SAMUEL GIGOT KİMDİR?
FK Spartak Moskova takımında defans mevkinde forma giyen Samuel Gigot, 12 Ekim 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
187 cm boyunda ve 83 kilo olan Samuel Gigot, sağ ayağını kullanmaktadır.
Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan 28 yaşındaki savunmacı takımına 1 gol 1 de asist katkısı sağladı.
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