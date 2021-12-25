TRABZONSPOR HABERLERİ - Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sakatlıkları sonrası Fırtına'dan Arda Kızıldağ harekatı!

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, savunmanın iki önemli ismi Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sakatlanması sonucu büyük şok yaşadı. Devre arasında kadrosuna bir stoper takviye etmek isteyen bordo mavililer, gözünü Gençlerbirliğinin başarılı oyuncusuna dikti. İşte detaylar...

Bir yandan sol beke Kyriakopulos için görüştüğü Sassuolo'ya, Kaan Ayhan'ı da içine alacak şekilde "paket teklif" sundu. Görüşmeler devam ediyor.

Ancak olumsuz bir sonuç çıkma ihtimaline karşılık alternatifler de değerlendirilmeye başlandı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Gündeme gelen ilk isim Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ oldu.

Geçen sezon Berat'ın gelir gelmez formayı alıp bırakmaması gibi Arda'nın da Ie'nin boşluğunu dolduracağına inanılıyor.

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