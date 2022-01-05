05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Visca'yı resmen açıklandı! İşte sözleşme süresi...

Visca resmen açıklandı! İşte sözleşme süresi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 Giriş Tarihi: 05.01.2022

Trabzonspor Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile Visco konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer yıldız futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı başladı. İlk olarak Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına, büyük bir bomba daha patlattı ve Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, artık Trabzonspor forması ile Süper Lig'de mücadele edecek. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

Visca Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları

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