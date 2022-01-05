TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın Kaan Ayhan ısrarı sürüyor! Yeni teklif yapılacak

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 46 puanla zirvede tamamlayan ve sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. İlk olarak Jean Evrard Kouassi'yi kadrosuna katan ve Edin Visca transferi için Başakşehir ile prensip anlaşması sağlayan bordo-mavililer, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için İtalyan kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Karadeniz devinin stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi Kaan Ayhan olmuştu. Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz devinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu. Ancak İtalyan kulübü, 27 yaşındaki futbolcusunu kiralık göndermek istemediğini, satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon euro talep etti.

TAKIMINDA ÇOK MUTSUZ Kaan Ayhan'ın Sassuolo'da çok fazla süre bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti. Bordomavili kurmaylar, bu sezon Serie A'da 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçme kararı verdi.

Özellikle futbolcunun yerli statüsünde oynaması ve defansın her bölgesinde başarılı bir şekilde görev yapabiliyor olması nedeniyle Karadeniz devi bu transferde ısrarcı davranacak. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu başarılı oyuncunun işini bir an önce bitirmek isteyen Trabzon, elini çabuk tutacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da ısrarlı Kaan'ın alınmasını talep ediyor.

10 MAÇTA FORMA GİYDİ İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılı Haziran ayı sonunda bitecek olan Kaan Ayhan, Serie A'da bu sezon 10 maçta forma şansı buldu. Genelde yedek bekliyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO Piyasa değeri 5 milyon euro olan Kaan hem stoper, hem orta saha hem de sağ bekte forma giyebiliyor. Milli futbolcu kariyerinde Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf takımlarında top koşturdu.