05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

Rakamların kralı Trabzonspor

Rakamların kralı Trabzonspor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Fırtına, ligde ilk yarıda 19 haftada 46 puan topladı. Maç başına 2.4'lük puan ortalaması tutturan Karadeniz ekibi, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu.

Fırtına, ligde ilk yarıda 19 haftada 46 puan topladı. Maç başına 2.4'lük puan ortalaması tutturan Karadeniz ekibi, bu alanda Süper Lig'in en iyisi oldu. 19 maçta 14 galibiyet alan bordo-mavililer, 36 gol atıp 14 gol yedi, artı 22 averaj yakaladı. 19 haftanın 13'ünü liderlik koltuğunda geçiren Abdullah Avcı'nın ekibi ayrıca en iyi deplasman takımı olmayı başardı. Trabzon 10 dış saha maçında 8 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgiyle hanesine 25 puan yazdırdı.
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