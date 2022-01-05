TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi’ne damga vurdu

Deniz Undav forma giydiği 21 maçta 16 gol atıp, 9 da asist yaptı. 25 gole doğrudan katkı sağlayan Deniz Undav, şimdiden birçok Avrupa kulübünü de peşine takmayı başardı. İzleme Komitesi, Deniz için, "Potansiyeli yüksek. Alınırsa Trabzonspor'a katkısı yüksek olur" notunu düştü.

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