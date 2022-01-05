05 Ocak 2022, Çarşamba

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi'ne damga vurdu

Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer özellikle yerli statüsünde de kullanacağı bir forvet arayışına girerken Belçika Ligi'nde forma giyen ve bu sezona damga vuran Deniz Unda için nabız yoklamaya başladı. Belçika Ligi'nde Union Saint-Gilloise fornası giyen 25 yaşındaki santrfor bu sezon 21 maçta 16 atıp, 9 asist üretti. (TS spor haberleri)

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi’ne damga vurdu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.01.2022

Trabzonspor'da izleme komitesi, Belçika Ligi'nde Union Saint-Gilloise takımını liderliğe taşıyan isimlerden birisi Deniz Undav'ı gündemine aldı. Almanya doğumlu olan Deniz Undav'ın Union SG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi’ne damga vurdu

25 yaşında 1.78 boyunda olan Deniz Undav, performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu. Union Saint-Gilloise büyük bir sürprize imza atıp Belçika'da liderlik koltuğuna otururken Deniz Undav attığı goller ve asistleriyle başarıda aslan payına sahip isim oldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi’ne damga vurdu

Deniz Undav forma giydiği 21 maçta 16 gol atıp, 9 da asist yaptı. 25 gole doğrudan katkı sağlayan Deniz Undav, şimdiden birçok Avrupa kulübünü de peşine takmayı başardı. İzleme Komitesi, Deniz için, "Potansiyeli yüksek. Alınırsa Trabzonspor'a katkısı yüksek olur" notunu düştü.

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