TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig devinden Deniz Undav bombası! Belçika Ligi'ne damga vurdu
Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer özellikle yerli statüsünde de kullanacağı bir forvet arayışına girerken Belçika Ligi'nde forma giyen ve bu sezona damga vuran Deniz Unda için nabız yoklamaya başladı. Belçika Ligi'nde Union Saint-Gilloise fornası giyen 25 yaşındaki santrfor bu sezon 21 maçta 16 atıp, 9 asist üretti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da izleme komitesi, Belçika Ligi'nde Union Saint-Gilloise takımını liderliğe taşıyan isimlerden birisi Deniz Undav'ı gündemine aldı. Almanya doğumlu olan Deniz Undav'ın Union SG ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşında 1.78 boyunda olan Deniz Undav, performansıyla Belçika Ligi'ne damga vurdu. Union Saint-Gilloise büyük bir sürprize imza atıp Belçika'da liderlik koltuğuna otururken Deniz Undav attığı goller ve asistleriyle başarıda aslan payına sahip isim oldu.
Deniz Undav forma giydiği 21 maçta 16 gol atıp, 9 da asist yaptı. 25 gole doğrudan katkı sağlayan Deniz Undav, şimdiden birçok Avrupa kulübünü de peşine takmayı başardı. İzleme Komitesi, Deniz için, "Potansiyeli yüksek. Alınırsa Trabzonspor'a katkısı yüksek olur" notunu düştü.
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